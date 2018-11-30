«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мак Роберт и Ян Грегуш
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Артём Дзюба и Петер Анкерсен
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Карло Хольсе и Александр Анюков
Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак после передачи Далера Кузяева.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Атакуют датчане
Андрей Пронин ИА REGNUM
Роберт Мак
Андрей Пронин ИА REGNUM
Футбольные синхронисты
Андрей Пронин ИА REGNUM
Добрый Дзюба
После пяти туров «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский клуб набрал 11 очков и является лидером группы C.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Ян Грегуш и Роберт Мак
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зенитовские болельщики
На втором месте идёт чешская «Славия» с семью очками. На третьем — «Копенгаген» с пятью очками. Замыкает таблицу «Бордо», на счету которого четыре очка.
Андрей Пронин ИА REGNUM
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