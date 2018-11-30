Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мак Роберт и Ян Грегуш

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — Копенгаген (Копенгаген, Дания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — Копенгаген (Копенгаген, Дания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба и Петер Анкерсен

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Карло Хольсе и Александр Анюков

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак после передачи Далера Кузяева.

Андрей Пронин ИА REGNUM Атакуют датчане

Андрей Пронин ИА REGNUM Роберт Мак

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольные синхронисты

Андрей Пронин ИА REGNUM Добрый Дзюба

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский клуб набрал 11 очков и является лидером группы C.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ян Грегуш и Роберт Мак

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенитовские болельщики

На втором месте идёт чешская «Славия» с семью очками. На третьем — «Копенгаген» с пятью очками. Замыкает таблицу «Бордо», на счету которого четыре очка.

Андрей Пронин ИА REGNUM Братская помощь

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