Новосибирск, 30 ноября, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Житель Новосибирска привлечён к ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера над территорией завода «Искра». Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 ноября, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Квадрокоптер

Квадрокоптер осуществлял видеосъёмку над территорией завода. По данным ведомства, речь идёт о незаконном использовании воздушного пространства владельцем аппарата.

Местный житель запустил беспилотный летательный аппарат без предоставления плана полёта. Также он не получил необходимые разрешения, в том числе от органа местного самоуправления.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры нарушитель был привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года турист из Красноярска запустил квадрокоптер на смотровой площадке мемориала «Покорителям Енисея» в районе Саяно-Шушенской ГЭС. Эта зона оказалась закрытой для полётов, красноярца оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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