Туриста наказали за запуск квадрокоптера возле Саяно-Шушенской ГЭС

Абакан, , 07:21 — REGNUM Турист из Красноярска оштрафован за несанкционированный запуск квадрокоптера в закрытой для полетов зоне — возле Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 сентября, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверку проводила Абаканская транспортная прокуратура. Установлено, что 11 июля 2018 года турист запустил квадрокоптер на смотровой площадке мемориала «Покорителям Енисея» в районе Саяно-Шушенской ГЭС в рабочем поселке Черёмушки (Хакасия). Нарушение пресекла служба безопасности ГЭС.

В отношении красноярца было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения он привлечён к административной ответственности — оштрафован на 2 тысячи рублей.

В ведомстве напомнили, что, согласно требованиям законодательства, круглосуточно запрещены полёты в радиусе 8 км от ГЭС до высоты 2 тыс. м.

Напомним, Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — это крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Расположена в Хакасии. По данным сайта «РусГидро», высота высоконапорной арочно-гравитационной плотины — 242 м, длина по гребню — 1074,4 м, ширина по основанию — 105,7 м и по гребню — 25 м.