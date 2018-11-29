Москва, 29 ноября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В Подмосковье выбрали главную новогоднюю ёлку страны, которая будет украшать Московский Кремль в праздничные дни. Об этом 29 ноября сообщила журналистам пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж Александр Татарский. 1983. СССР Ну какой же Новый год без елочки

По её словам, ель была найдена в Щёлковском районе Московской области. Её возраст составляет 100 лет, высота дерева — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.

Выбором главной ёлки страны занимались представители штаба по организации и проведению праздничных торжеств, а также сотрудники лесного хозяйства Подмосковья.

Как сообщила пресс-секретарь, дерево будет доставлено в столицу 18 декабря и украшено к детскому празднику Общероссийской новогодней ёлки, который состоится 26 декабря.

Мероприятие в Государственном Кремлёвском дворце будет проводиться в этом году уже в 18-й раз. В нём примут участие школьники со всех федеральных округов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.

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