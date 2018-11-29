Рим, 29 ноября, 2018, 17:31 — ИА Регнум. В учебных классах итальянских школ должны сохраняться распятия, которые являются символами истории, культуры и традиций Италии, заявил в четверг, 29 ноября, министр образования Марко Буссетти, сообщает Sky Tg 24.

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Распятия не могут доставлять никакого «беспокойства», напротив, они помогают размышлять тем, кто смотрит на них, сказал министр.

Как сообщалось ранее, новый губернатор провинции Тренто Маурицио Фугатти (партия «Лига» Маттео Сальвини) заявил, что распятия и рождественские ясли должны будут находиться во всех школах провинции без исключения.

Также в ноябре 2018 года стало известно, что депутаты от «Лиги» принесли в одну из начальных школ римского пригорода Фьюмичино распятия, которые незадолго до этого загадочным образом исчезли из некоторых ее классов.

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