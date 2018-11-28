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Партия Сальвини: распятия в школах Тренто будут в обязательном порядке

Общество

В том же выступлении губернатор Тренто заявил о важности поддержки семейных ценностей

Партия Сальвини: распятия в школах Тренто будут в обязательном порядке
paulclee
Распятие

Трентино, Италия, 28 ноября 2018, 20:07 — REGNUM  Новый губернатор провинции Тренто Маурицио Фугатти заявил, что распятия и рождественские ясли должны будут находиться во всех школах провинции без исключения, передает Il Giornale в среду, 28 ноября.

Губернатор, представляющий партию «Лига» Маттео Сальвини, сказал, что размещение яслей и распятий в школах будет обязательным. Необходимо возвращение к христианским корням итальянской традиции, заявил Фугатти.

В том же выступлении губернатор заявил о важности поддержки семейных ценностей, о «центральной роли семьи, создаваемой мужчиной и женщиной», добавляет издание.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года депутаты от «Лиги» принесли в одну из начальных школ римского пригорода Фьюмичино распятия, которые незадолго до этого загадочным образом исчезли из некоторых ее классов.

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