Минск, 29 ноября, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Александр Лукашенко заявил о необходимости улучшения отношений с Россией, так как в её политике «везде сквозит национальный эгоизм». Об этом он заявил в интервью ведущему телепрограммы «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, «национальный эгоизм» России проявляется в торговых отношениях с Белоруссией. Отметим, что такую претензию официальный Минск озвучивает не впервые и разными способами. В частности, этот тезис озвучивался кочующей по российским телеканалам группой белорусских внештатных пропагандистов, рекрутированных из числа бывших неоязычников и неонацистов.

Российский телеведущий Сергей Брилёв также оказался в скандальной ситуации: как выяснилось после опубликованного 22 ноября фондом Алексея Навального материала о российском телеведущем, он является подданным британской королевы и обладателем не только паспорта, но и недвижимости в Лондоне. Наличие и того, и другого подтвердил сам Брилёв.

Анонсируя интервью с белорусским политиком через Facebook, Брилёв сообщил: «В один момент наше сегодняшнее интервью с Александром Лукашенко превратилось в — ураганное. По крайней мере, у меня с ним таких бесед еще не было. Покажем и как отдельный формат на «России-24», и как часть специального репортажа о Белоруссии, о её месте в Европе и Евразии в субботу».

Белоруссия также активно связана с Великобританией — политически, экономически и по ряду проектов, направленных на «сдерживание России». Глава МИД Белоруссии Владимир Макей лично и неоднократно только в 2018 году встречался с британскими учёными и экспертами спецслужб, разрабатывающими антироссийские стратегии.

Треть белорусского товарного экспорта идёт в Великобританию, прежде всего — нефтепродукты, вырабатываемые на белорусских НПЗ из российской нефти, поставляемой по льготным «интеграционным» ценам. Великобритания — инвестор №2 в белорусскую экономику ($2,6 млрд в 2017 году, $1,5 млрд — в 2016 году), в Белоруссии действует около 300 компаний с английским капиталом. Услуги британских специалистов по PR также были востребованы официальным Минском при «отбеливании» имиджа Александра Лукашенко на Западе.

Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, основным поводом для интервью стали мероприятия ЕАЭС, в частности — прошедшая недавно в Минске встреча на уровне премьер-министров, а также предстоящий на следующей неделе саммит союза с участием глав государств. Лукашенко прокомментировал ситуацию в Евразийском союзе и подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей: «Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает».

«Всё в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Всё-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть — разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти, — сказал глава государства. — Всё умеем, но не всё делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде — я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву. — Прим.) с таким намеком говорил — сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно», — сказал Лукашенко.

Напомним, что ключевым вопросом белорусско-российской повестки остаётся доступ к российским углеводородам по внутрироссийским ценам с интеграционной «компенсацией». Лукашенко также интересует доступ к российской инфраструктуре по единому тарифу для доставки туркменского газа и казахстанской нефти.

В 2016—2017 годах правительство Белоруссии инициировало очередную «газовую войну» с Россией, санкционировав недоплату дочерней кампании «Газпрома» за потреблённый российский газ. В 2018 году «Газпромом» также была выявлена проблема с платежами из Белоруссии. Однако наибольший интерес для официального Минска представляют поставки российской нефти, так как нефтепродукты — основной экспортный товар постсоветской республики, и валютная выручка от внешнеэкономической деятельности необходима для финансирования популистских решений накануне очередной президентской кампании в Белоруссии.