Лукашенко торопит с «топливно-сырьевой основой» ЕАЭС

Минск, , 17:23 — REGNUM Ключевым элементом ЕАЭС является создание общих энергетических рынков, что позволит Белоруссии приобретать российские углеводороды по внутрироссийским ценам. Официальный Минск также настаивает на доступе к российским трубопроводам с едиными тарифами, что позволит осуществлять транзитные поставки углеводородов. Об этом 27 ноября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза.

Лукашенко сообщил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС, информирует пресс-служба президента Белоруссии. При этом он указал на необходимость более активной роли Евразийской экономической комиссии, поддержав предложения по расширению её полномочий.

Однако ключевым для руководства Белоруссии вопросом деятельности Евразийского союза остаётся доступ к российским углеводородам по внутрироссийским ценам и доступ к российской инфраструктуре с единым тарифом, что позволит закупать туркменский газ и другие углеводороды у альтернативных поставщиков. Лукашенко сообщил, что не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа.

«Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов — о чём мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы», — сказал Лукашенко.

Он не уточнил, какие именно субъекты ожидают доступа к российским углеводородам. Хотя после череды белорусско-российских так называемых торговых войн, «газовых» и «нефтяных», сомнений в бенефициаре нет. Предыдущая «газовая война» отгремела в 2016—2017 годах, сопровождалась захватом «политических заложников» и завершилась уступками со стороны правительства РФ. В итоге появилась схема «перетаможки» российской нефти с беспрецедентным решением зачислять в бюджет Белоруссии российские экспортные пошлины.

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Однако не только нефтегазовый вопрос беспокоит руководителя республики, которая до сих пор не достигла докризисных показателей. Например, не достигнуты докризисные показатели ВВП, средней зарплаты и многие другие показатели. Белоруссия вступает в полуторагодичную «политическую вакханалию» и для того, чтобы «подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», необходимо не просто решить проблему достижения докризисного уровня, но и сделать задел стабильности на новый президентский срок старого белорусского лидера.

«По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы до декабря поработаете над методикой распределения пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем», — сообщил Лукашенко.

По его словам, в противном случае Белоруссия сразу будет поставлена в неравные условия. На самом деле равенство условий — вопрос дискуссионный, и очевидно, что ни один из членов ЕАЭС по своему геоэкономическому потенциалу не равен России.

Тем не менее вопрос о равенстве условий хозяйствования не сходит с повестки трансконтинентального объединения. Как показывает практика, выравнивание этих условий предусматривает дополнительные траты с российской стороны в пользу номинальных экономических союзников, не спешащих быть союзниками политическими. Например, ни один из членов ЕАЭС не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, не поддержал ответные российские продовольственные санкции — не говоря уж о том, что после воссоединения Крыма не признаёт Россию в её нынешних границах.

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