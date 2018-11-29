Улан-Удэ, 30 ноября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. С ноября 2018 года Бурятия перешла из Сибири на Дальний Восток. Точнее, сменилась ее принадлежность к федеральному округу, а значит, и озеро Байкал теперь находится в ведении дальневосточных властей. Поможет или помешает такая реорганизация решить накопившиеся за годы проблемы Байкала, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Обычно, когда наступает время реорганизации, имеет место «технологическая пауза», но в случае Байкала важно, чтобы решение проблем от этого не пострадало. Экологи и местное население, озабоченные судьбой Байкала, опасаются, что нынешняя передача может принести новые проблемы — например, руководство сочтет возможным применить «принцип дальневосточного гектара» к окрестностям заповедного озера. Власти Бурятии успокаивают население, что Центральная экологическая зона Байкала под эту программу не попадет, но и другие, давно наболевшие беды Байкала продолжают требовать внимания.

Ни угроза замусоривания, ни агрессивная застройка, ни проект монгольских ГЭС на Селенге нельзя считать ушедшими в прошлое, все эти проблемы продолжают оставаться актуальными и опасными. Пока что на стороне Байкала сыграла сама природа — лето 2018 г. было холодным и дождливым, так что туристическая нагрузка на озеро поубавилась, а уровень воды в Байкале начал повышаться. Необходимо, чтобы и государственная политика не забывала о Байкале и обеспечила хотя бы выполнение собственных природоохранных решений.

В каком состоянии проблема Байкала находится сейчас, читайте в статье «Как было плохо, так и есть»: Байкалу нужна помощь

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