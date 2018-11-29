Сингапур, 30 ноября, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Почему «курильский вопрос» потребовал специального разъяснения директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и можно ли считать, что российское руководство осознало невозможность сдачи даже части Курил, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Хрущевское предложение по поводу передачи Японии островов Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора полностью исчерпало себя в 1960 году, когда Япония в соответствии с «договором безопасности» отдала всю свою территорию в распоряжение США. Сейчас, когда холодная война между Россией и США достигла ничуть не меньшей интенсивности, чем в середине прошлого века, рассуждать о какой-либо «передаче» было бы верхом недальновидности.

Неудачное высказывание Дмитрия Пескова, заявившего, что «автоматической передачи не будет», не успокоило, а только всколыхнуло общественное беспокойство в России, предположившей, что вместо автоматической может быть применена какая-то другая передача, например, постепенная. Но уже в выступлении Захаровой присутствовал тот довод, что Совместная декларация СССР и Японии в 1956 году была заключена в конкретных условиях, и воспроизвести эти условия сейчас как таковые не представляется возможным.

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