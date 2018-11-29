Берлин, 29 ноября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Власти Германии и Франции готовы продолжать сотрудничество в нормандском формате. Об этом 29 ноября заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

В ходе своего выступления на открытии Германо-украинского форума в Берлине Меркель подчеркнула, что формат «нормандской четвёрки», включающей представителей России, Германии, Франции и Украины должен быть сохранен. В то же время канцлер ФРГ отметила, что результаты деятельности указанной дипломатической группы довольно незначительны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение очередного саммита в нормандском формате возможно только после выполнения решений, принятых на предыдущих встречах.

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