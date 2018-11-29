Симферополь, 29 ноября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Охранять воздушное пространство Крыма теперь будут четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400. Сегодня, 29 ноября, на боевое дежурство заступил ещё один, четвёртый, комплекс С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Читайте также: ЗРК С-400 размещены в Евпатории

Уточняется, что он размещён вблизи границы с Украиной — в Джанкое. Боевые расчёты уже развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

Как сообщало ИА REGNUM, третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Евпатории в сентябре 2018 года. Ранее два аналогичных комплекса были размещены в Феодосии и Севастополе.

Ранее в сюжете: В Крыму проверили точность зенитно-ракетных комплексов С-400

Эксперты отмечают, что ЗРК С-400 «Триумф» по своим возможностям как минимум на десять лет опережает иностранные аналоги. Комплекс способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения. Он может сбить стратегический бомбардировщик, баллистическую и крылатую ракету, а также поразить наземный объект. Дальность обнаружения целей составляет 600 км, дальность поражения — 400 км, высота поражения — до 30 км.