Казань, 29 ноября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Компания из Казани, пожелавшая оплатить долги оператора крупного химического проекта, который так до конца и не был реализован, получила отсрочку на погашение долгов АО «КЗСК-Силикон», составляющих уже более 5 млрд рублей. Арбитражный суд Татарии дополнительно предоставил ООО «СК «Балкыш» ещё месяц на удовлетворение требований кредиторов, что позволит прекратить производство по банкротному делу и, вероятнее всего, продолжить реализацию амбициозного проекта по созданию производства метилхлорсиланов. Следующее заседание суда, где рассмотрят вопрос погашения долгов, назначено на 24 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr311 Казанский завод синтетического каучука

Напомним, восемь лет назад в Казани был анонсирован проект, который должен был стать единственным в своём роде в СНГ — производство метилхлорсиланов и продуктов их переработки. На базе старейшего предприятия республики АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) было создано АО «КЗСК-Силикон», в число акционеров которого с долей свыше 48% вошло правительство РФ.

Строить производственные мощности планировалось на заёмные средства, основной объём которых должен был предоставить Внешэкономбанк. Но, когда из обещанных 7,8 млрд рублей было выплачено 3,4 млрд рублей, у ВЭБ возникли вопросы к стоимости проекта и он приостановил финансирование. Это привело к появлению задолженности у АО «КЗСК-Силикон» перед подрядчиками, и один из них обратился с иском о банкротстве АО. Иск был удовлетворён. АО «КЗСК-Силикон» признано банкротом и до 11 февраля 2019 года находится на этапе конкурсного производства.

Финансовые проблемы возникли также у КЗСК и банка «Спурт», которые связаны между собой через теперь уже бывшего председателя правления банка Евгению Даутову. КЗСК на сегодня находится под внешним управлением, его спасают силами Минпромторга РФ, как стратегическое предприятие России, а у «Спурта» отозвали лицензию, и на сегодня он — банкрот. Сама Даутова является фигурантом ряда уголовных дел.

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В июле 2018 года малоизвестная казанская компания «СК «Балкыш» подала в суд заявление, предложив заплатить за АО «КЗСК-Силикон» все долги. В октябре заявление удовлетворили и дали месяц на погашение долга. Срок истекал 22 ноября 2018 года, но ООО, не успев в срок погасить многомиллиардную задолженность, обратилось в суд с ходатайством, так как «установленный для погашения требований 20-дневный срок на дату судебного заседания не истек, реквизиты счета с реестром требований кредитором заявителем от конкурсного управляющего получены лишь 14.11.2018 года, соответственно, у заявителя было недостаточно времени для погашения требований, также заявитель указывает на значительное увеличение размера требований с момента подачи в суд заявления о намерениях».

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В суде стало известно, что долги компании «КЗСК-Силикон» составляют уже 5 257 082 252,12 рубля. В числе самых крупных кредиторов — ВЭБ (долг — 364 604 340 рублей, обязательства обеспечены залогом имущества и 3 339 943 865,48 рубля, которые не обеспечены залогом), ООО «АстраКлимат» (95 877 185 рублей), АО «Татэлектромонтаж» (90 530 541,75 рубля).

Суд отложил судебное разбирательство на 24 декабря 2018 года. К этому моменту компания «Балкыш» должна представить доказательства перечисления денежных средств на специальный счет должника.