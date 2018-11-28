Москва, 28 ноября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Киев запрашивал проведение телефонного разговора между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, однако беседы двух лидеров не состоялось. Об этом 28 ноября сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Попытка дозвониться

Говоря о причинах того, почему телефонный разговор не был проведён, Ушаков пояснил, что при подготовке подобных контактов принимается во внимание целый ряд факторов, в том числе совместимость рабочих графиков, а также анализируются цели, которые стороны ставят перед разговором.

Напомним, накануне Пётр Порошенко заявил, что после задержания украинских военных судов в Керченском он пытался связаться с Владимиром Путиным по телефону, но сделать это ему не удалось.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».

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