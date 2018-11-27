Порошенко заявил, что звонил Путину из-за инцидента в Керченском проливе...

Киев, , 22:27 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пытался связаться по телефону с российским президентом Владимиром Путиным по поводу инцидента в Керченском проливе, но в итоге обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Об этом украинский президент 27 ноября заявил в интервью телеканалу «Украина». По его словам, он просил канцлера Германии поговорить с президентом России об освобождении украинских кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы РФ.

«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», — сказал Порошенко.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения об этом запросе Порошенко, отметил, что телефонных контактов главы российского государства с президентом Украины не было.

Как сообщало ИА REGNUM, два бронекатера и буксир ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе за нарушение границы Российской Федерации.

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