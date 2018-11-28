Москва, 28 ноября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Власти России не снимают с повестки дня саму тему пенсионных фондов и государственных, и накопительных, и частных. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Мы исходим из того, что работа этих фондов должна быть организована таким образом, чтобы люди пенсионного возраста почувствовали преимущества негосударственных фондов. Чтобы в них ничего не развалилось, чтобы фонды эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают накопления в эти частные фонды», — пояснил Путин.

Также, по его мнению, на негосударственные фонды не должны влиять инфляционные процессы. Деньги вкладчиков не должны исчезать. Частные фонды должны проводить взвешенную и эффективную экономическую политику.

«То есть заморозка накопительных фондов связана с необходимостью обеспечения интересов граждан РФ, доверяющих свои деньги пенсионному фонду. Работа по этому вопросу продолжается», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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