Москва, 28 ноября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной не имеет. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его мнению, это игра на обострение отношений между двумя странами. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников. «Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, ничего другого у них больше не осталось, нечего продавать», — отметил Путин.

«Но русские и украинцы были и навсегда останутся братскими и очень близкими народами. Пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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