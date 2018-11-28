Москва, 28 ноября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской антидопинговой лаборатории. Об этом журналистам сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

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Отметим, что при МГУ будет открыто новое здание антидопинговой лаборатории.

«Делегация WADA не посетит новое здание, а будет в старом. В данный момент они находятся в той лаборатории», — сказал Садовничий.

Добавим, что эксперты WADA планируют получить доступ к лаборатории, в которой хранятся данные о допинг-пробах российских спортсменов, опечатанных в связи с федеральным расследованием.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москву прибыла делегация WADA. Целью визита стали переговоры о получении доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Это условие было одним из главных при восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).