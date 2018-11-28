Симферополь, 28 ноября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В крымском городе Армянск, где работает химзавод «Титан», периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Об этом 28 ноября на заседании парламента Крыма заявил республиканский министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод «Крымский титан»

«Администрации Армянска оказана техническая помощь по запуску автоматизированного стационарного поста мониторинга атмосферного воздуха, который работает сейчас в тестовом режиме. Контроль ведётся круглосуточно, периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным веществам: диоксиду серы, диоксиду азота, хлористому водороду, формальдегиду, диоксиду углерода», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти попросили жителей города потерпеть до полного выполнения плана модернизации «Крымского титана».