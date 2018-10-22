Депутат: в Армянске были новые выбросы, превышающие нормы, но некритичные

Армянск, Крым, , 17:52 — REGNUM Неприятный запах, на который в последние дни вновь жаловались жители Армянска, связан с новыми незначительными выбросами из кислотонакопителя завода «Крымский титан», однако ситуация не вышла за пределы штатной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель городского совета Армянска Игорь Нижник.

«В последние дни на самом деле в определённые часы ощущался неприятный запах. Мы по этому поводу обратились в минприроды РК и другие надзорные органы, чтобы они усилили контроль и провели более тщательный отбор анализов, поскольку были зафиксированы небольшие превышения норм концентрации, совсем незначительные. Это обусловлено тем, что в Армянске сохраняется тёплая погода, на которую и реагировал кислотонакопитель», — отметил депутат.

По его словам, жителям города придётся потерпеть до тех пор, пока на заводе не будет выполнен весь комплекс мер по ликвидации последствий летних выбросов.

«Потому что эти запахи периодически возникали и тогда, когда завод стоял. Утверждена целая программа мероприятий, которая расписана до 2019 года и согласована со всеми профильными и другими органами власти», — уточнил Игорь Нижник.

Как сообщало ИА REGNUM, после полуторамесячного простоя в минувшие выходные, 20−21 октября, «Крымский титан» возобновил работу. План модернизации предприятия предусматривает строительство установки по нейтрализации стоков, поступающих в кислотонакопитель, который позволит снизить нагрузку на природную среду. Нейтрализация самого кислотонакопителя будет проводиться с применением природного известняка. Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.

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