Москва, 28 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возобновления регулярных покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Об этом она сообщила журналистам 28 ноября в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Она пояснила, что при сохранении текущей ситуации на финансовых рынках возобновление регулярных покупок возможно. Начать их можно после новогодних праздников — с 15 января.

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Окончательное решение о закупках Банк России объявит 14 декабря, когда состоится заседание совета директоров. При этом недавнее снижение цен на нефть не будет учитываться как самостоятельный фактор, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ приостановил покупку валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила в конце августа до конца сентября, однако в сентябре срок был продлен до конца года. Такое решение Набиуллина объяснила возросшими инфляционными рисками.