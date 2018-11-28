Набиуллина рассказала, как сделать рубль «привлекательным»

Москва, , 12:02 — REGNUM Для того, чтобы сделать российскую национальную валюту привлекательной, следует избегать принудительного использования рубля в международных расчетах. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

В ходе своего выступления на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» глава Банка России подчеркнула, что расчеты в рублях следует сделать выгодными для участников процесса. По ее мнению, необходимо вселить в участников рынка уверенность в стабильной покупательной способности российской валюты, сохранять низкую инфляцию рубля.

«Расчеты в рублях нужно развивать исходя из принципа выгодности для участников процесса и никак не административно», — добавила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы заявила, что стимулирующая денежно-кредитная политика в современных российских условиях не приведёт к ускорению экономического роста.

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