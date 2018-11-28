Санкт-Петербург, 28 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на Балтийский завод Санкт-Петербурга. В его планах — знакомство с производством на судостроительном предприятии и проведение совещания по вопросам строительства атомного ледокольного флота России.

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийский завод

«В эти минуты для премьер-министра проводят экскурсию по цехам завода», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Балтийский завод в настоящее время строит серию из трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал», которые будут работать в российской Арктической зоне и на Севморпути. Кроме того, именно на Балтзаводе построена первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов».

Читайте также: Балтзавод: трудности при строительстве ледокола «Арктика» были ожидаемы

Читайте также: В России запущен первый в мире плавучий атомный энергоблок

Как сообщает «Фонтанка», после посещения Балтийского завода премьер-министр приедет в Санкт-Петербургский технологический институт, который отмечает 190-летие со дня своего основания. Этот вуз готовит специалистов химической, нефтехимической и других отраслей промышленности.

«Вдоль Московского проспекта уже выстроились сотрудники ГИБДД, посторонние машины были заблаговременно эвакуированы от здания вуза», — отмечает источник.