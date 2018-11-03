В России запущен первый в мире плавучий атомный энергоблок

Мурманск, , 09:18 — REGNUM Российский концерн «Росэнергоатом» 2 ноября приступил к физическому пуску первого в мире плавучего атомного реактора «Академик Ломоносов». Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба компании.

По заявлению «Росэнергоатома», пуск первого в мире плавучего атомного энергоблока прошел успешно.

Сейчас энергоблок находится в Мурманске и загружается ядерным топливом. В 2019 году он будет отбуксирован в морской порт города Певек в Чукотском автономном округе. Данный энергоблок является частью плавучей атомной электростанции на Чукотке.

Срок службы данного энергоблока составляет 40 лет. Он будет использоваться для обеспечения электроэнергией портовых городов и нефтедобывающих платформ в открытом море. Кроме того, установка может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. кубометров воды ежедневно.

В ноябре пройдут комплексные испытания плавучего ядерного энергоблока.