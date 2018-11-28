Москва, 28 ноября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Российские учёные разработали особую культуру сердечных клеток, с помощью которой можно быстро и дешево оценивать степень опасности тех или иных лекарств для здоровья сердца. Об этом сообщается в журнале Toxicological Sciences.

Berkshire Community College Bioscience Image Library Сердечная мышечная ткань

Отмечается, что разработка принадлежит учёным из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института цитологии и генетики СО РАН.

Учёные вырастили аналоги сердечной ткани из стволовых клеток. По их словам, её можно использовать в том числе для получения здоровых клеток сердца и тестирования новых препаратов.

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