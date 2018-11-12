Учёные выяснили, какая форма пневмонии наиболее опасна

Чикаго, США, , 12:11 — REGNUM Пневмония пневмонии — рознь. К такому выводу пришли учёные медицинского центра в Солт-Лейк-Сити американского штата Юта по результатам анализа данных о 5 тыс. жителей города, которые перенесли это заболевание.

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Отмечается, что воспаление лёгких может произойти в результате заражения от вирусов или бактерий. При этом бактериальная форма гораздо опаснее. Она на 60% процентов повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, после перенесенной бактериальной пневмонии каждый в клинику с инфарктом, ишемией и другими болезнями сердца возвращается каждый третий пациент. В случае вирусной пневмонии — каждый четвёртый.

Как заявил на международной конференции сердца в Чикаго профессора медицинского центра в Солт-Лейк-Сити Брент Мюленштайн, слова которого приводит РИА Новости, микробы сильнее меняют работу иммунной системы и оказывают более масштабное негативное воздействие на организм человека, чем вирусы.

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Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, только за первый квартал 2018 года в России заболеваемость пневмонией выросла на 16% относительно уровня 2017 года. Так, воспаление лёгких перенесли 220,3 тыс. человек, год назад в тот же период — 189,7 тыс. человек.

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