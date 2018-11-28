Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. До конца 2018 года в Крыму будет развернут и заступит на боевое дежурство очередной дивизион новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

Отмечается, что новый зенитно-ракетный комплекс заменит ЗРК предыдущей модели в рамках программы перевооружения. Также сообщается, что на сегодняшний день начата подготовка техники к переброске в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что ЗРК С-400 «Триумф» приступил к боевому дежурству в Евпатории. До этого комплексы С-400 были размещены в Феодосии и в Севастополе.

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