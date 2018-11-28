Джуба, 2 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Первый вице-президент Южного Судана Риек Мачар заявил, что мир является единственным условием стабильности в стране. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Мачара во время открытия конференции его политической партии.

Он сказал, что имели места «нарушения» мирного соглашения и «отсутствие политической воли» со стороны некоторых политических партий.

Однако он подчеркнул, что его партия Народно-освободительное движение Судана в оппозиции (НОДС-О) была привержена осуществлению реализации соглашения.

«Эти нарушения являются наглядной демонстрацией отсутствия политической воли и приверженности делу осуществления переходных мер по обеспечению безопасности. Несмотря на медленный прогресс в реализации соглашения, мы настроены оптимистично и, я повторяю, мы полны оптимизма в отношении того, что мир восторжествует», — заявил Мачар делегатам во время открытия шестого съезда Народно-освободительного движения Судана в оппозиции (НОДС-О) в столице страны, Джубе.

Он также настоятельно призвал президента страны Сальву Киира вновь взять на себя обязательства по выполнению мирного соглашения, которое они оба подписали.

Мачар и его главный политический соперник Киир, сформировали правительство единства в феврале после шестилетнего конфликта, в котором погибли тысячи человек, а миллионы людей покинули свои дома.