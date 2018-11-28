Якутск, 28 ноября, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Якутии недостаточно денег, выделяемых на приведение региональных дорог в нормативное состояние, а на Колыме статистические данные о качестве трасс сильно оторваны от действительности. Такие проблемы во время совета Дальневосточного федерального округа озвучили главы этих субъектов Айсен Николаев и Сергей Носов, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обещал помочь в их решении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Paweł Kuźniar Плохая дорога

По словам Николаева, подходы Министерства транспорта России к распределению денег на ремонт дорог упрощены, а потому Якутия получает на эти цели недостаточно.

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«Деньги распределены по методике, не очень нам понятной, но я так понял, что Минтранс сделал это очень быстро и поэтому по-простому. Там просто поделили на километр дорог от 10 до 12 миллионов рублей. Но в условиях Дальнего Востока на 10−12 миллионов рублей мы дороги региональные в нормативное состояние, да ещё и в условиях вечной мерзлоты, особо-то, наверное, и не приведём. И по всей стране одинаково: от 10 до 12, начиная с Краснодара и заканчивая Чукоткой, — подход один. Меня это тревожит», — признался Айсен Николаев Юрию Трутневу.

Ещё одной проблемой он назвал то, что в министерстве транспорта РФ считают, что 40% дорог в нормативном состоянии для Якутии достаточно, при том, что норматив по стране составляет 50%.

«Будем воздействовать», — обещал полпред.

Сергей Носов сообщил Юрию Трутневу о том, что до Минтранса не удаётся довести информацию об ошибке определения уровня нормативности состояния дорог Колымы. В начале 2018 года регион уведомил федцентр о том, что этот показатель составляет 70,5%, но это совершенно не соответствует действительности.

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«Мы в течение нескольких месяцев пытаемся объяснить, что 70,5% дорог в нормативном состоянии для Магаданской области — это какие-то ошибочные данные. Нас уверяют, что эти данные вы передали сами когда-то в начале 2018 года. Мы сталкиваемся с тем, что, наверное, это для показателей кому-то хорошо… Мы также просили обратить внимание: федеральная трасса «Колыма» — грунтовая, и уже около 150 километров этой трассы просто не соответствуют требованиям безопасности даже для грунтовых дорог. Не говоря о том, что у наших промышленников проблемы — современный транспорт грунтовые дороги не держат: запрещено выезжать», — сообщил о проблемах Сергей Носов.

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Юрий Трутнев обещал включить в протокол его предложения и заверил, что даст поручения проверить состояние дорог в Магаданской области, чтобы получить актуальные цифры.

Как сообщало ИА REGNUM, побывав на федеральной автодороге «Колыма», Сергей Носов пришёл к выводу, что это не дорога, а направление — ямы, неровности и грунтовое покрытие. Ситуацию усложняет то, что по этой дороге иногда приходится ездить за 150 километров машинам скорой помощи — доставлять больных из отдалённых населённых пунктов приходится с сильной тряской. А тяжело больных пациентов по этой дороге приходится везти 12 часов в Магадан…

«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — резюмировал Сергей Носов.