Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Фондовый рынок США компенсировал дневной спад и вышел в условный плюс после комментариев советника Белого дома Ларри Кадлоу о торговых спорах с Китаем, 27 ноября передает агентство Reuters.

Ryan Lawler Биржа

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 25,41 пункта (0,1%), до 24 665,65 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,54 пункта (0,13%), до 2676,99 пункта, индекс Nasdaq вырос на 4,69 пункта (0,07%), до 7086,55 пункта.

Поводом для оптимизма инвесторов стали заявления Кадлоу о намерении Белого дома «открыть новую страницу» в китайско-американских отношениях после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпиня на саммите G20.

Читайте также: Уолл-стрит открылся в минусе после заявлений Трампа