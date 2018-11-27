Уолл-стрит открылся в минусе после заявлений Трампа

Нью-Йорк, США, , 18:17 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне» на фоне очередного обострения торговых споров между Китаем и Соединенными Штатами, 27 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 83,22 пункта (0,34%), до 24 557,02 пункта, индекс S&P 500 упал на 9,70 пункта (0,36%), до 2663,75 пункта, индекс Nasdaq упал на 40,63 пункта (0,57%), до 7041,23 пункта.

На настроения рынка повлияли, прежде всего, заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на китайские товары.

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