Вашингтон, 27 ноября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить ситуацию на американо-мексиканской границе с прибывшим в Вашингтон главой МИД Мексики Луисом Видегараем Касо, 27 ноября передает агентство Reuters.

stephenwd4h0 Граница

«У них будут полноценные переговоры по всем проблемам, связанным с границей», — пояснил журналистам советник Белого дома Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент на южной границе США в Тихуане находятся тысячи человек из «каравана мигрантов», прибывшие из Центральной Америки.

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