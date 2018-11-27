Вашингтон, 27 ноября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Белый дом озвучил встречи президента США Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, 27 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

В программу переговоров президента США на «большой двадцатке» включены встречи с лидерами Аргентины, Германии и Японии.

Трамп также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.

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