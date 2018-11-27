Москва, 27 ноября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») выступила категорически против присвоения имени полярника Ивана Папанина аэропорту в Мурманске и выступила в поддержку идеи о присвоении имени Николая II аэропорту города.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Поклонская уточнила биографию полярника основного претендента — Папанина.

«Освоение Арктики — дело хорошее. Но неплохо было бы поинтересоваться, чем же занимался этот полярник до героического освоения снежных пространств. А был он ни много ни мало комендантом Крымской ЧК, в обязанности которого входило не только вести «расследования» против контрреволюционных элементов, которых он называл «насекомыми», но и собственноручно приводить смертные приговоры в исполнение. Назначенный на эту должность по рекомендации ещё одного известного крымского душегуба Р. Землячки, он оставил о себе страшную кровавую память на нашем полуострове», — написала депутат в соцсети.

Депутат также напомнила, что именно по указу Николая II в начале ХХ века был основан город Романов-на-Мурмане.

Поклонская призвала молодежь не дать себя в обиду, не позволить в очередной раз облапошить себя, она надеется, что молодежь «не даст возможность другим «накрутить» голоса». Она также призвала жителей Крыма не дать свершиться такой несправедливости, постоять за общую память и память невинно замученных предков в Крыму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России идет кампания по присвоению аэропортам имен великих людей.

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