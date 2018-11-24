Финальный раунд «Великие имена России» — более 2 млн проголосовавших

Москва, , 18:13 — REGNUM Счет голосов участников конкурса по присвоению аэропортам России и имен великих соотечественников пошел на миллионы, Москва и Санкт-Петербург проигрывают регионам «битву» за популярные имена.

В ряде регионов определились лидеры, на сегодняшний день эти кандидаты набрали 50% и более от общего числа голосов:

· Поэт Габдулла Тукай — Казань (59%)

· Ученый-изобретатель Константин Циолковский — Калуга (50%)

· Летчик-испытатель Валерий Чкалов — Нижний Новгород (53%)

· Маршал авиации Александр Покрышкин — Новосибирск (56%)

· Мореплаватель Витус Беринг — Петропавловск-Камчатский (52%)

· Полководец Александр Суворов — Ставрополь (68%)

· Ученый-химик Дмитрий Менделеев — Тюмень (52%)

· Летчик-космонавт Андриян Николаев — Чебоксары (64%)

· Ученый-физик Игорь Курчатов — Челябинск (57%)

В других регионах, наоборот, смена лидера вероятна — разрыв между первым и вторым местами минимальный:

В Москве (Шереметьево), где голосование идет по «четверке» имен-финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22% опережает поэта Александра Пушкина.

В Калининграде разница голосов за философа Иммануила Канта и императрицу Елизавету Петровну составляет только 0,17%.

В Красноярске лидирует оперный певец Дмитрий Хворостовский, у него на 3% голосов больше, чем у художника Василия Сурикова.

В Анадыре имя писателя Юрия Рытхэу опережает имя летчика Павла Виноградова на 3% голосов.

В Екатеринбурге имя писателя Павла Бажова опережает имя предпринимателя Акинфия Демидова на 1% голосов.

В Краснодаре разница голосов минимальная между всеми тремя кандидатами: имя императрицы Екатерины II на 2% опережает имя летчицы Евдокии Бершанской, ее имя, в свою очередь, на 5% опережает имя полководца Александра Суворова.

В Уфе имя поэта Мустая Карима лидирует с отрывом 8% от имени военного летчика Мусы Гареева.

Продолжается конкуренция между отдельными регионами за пять популярных имен — Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова.

Пока не определен критерий, по которому в этом случае будет определяться победитель — по проценту набранных голосов от проголосовавших за аэропорт или от населения города. Экспертный совет конкурса определиться по этому вопросу в ближайшее время.

Как бы не считались голоса, Архангельск пока выигрывает у Москвы (Домодедово) имя Михаила Ломоносова — 54% против 39% от общего количества проголосовавших и 0,96% против 0,14% от численности населения региона. Имя Сергея Королева досталось бы Самаре, а не Москве (Внуково) — 55% против 44% и 1,17% против 0,18%.

Схожая ситуация по имени Петра Первого, за которого конкурируют Санкт-Петербург и Воронеж. Если бы итоги финального тура подводились сегодня, имя императора однозначно досталось бы Воронежу — в его пользу соотношение процентов и от общего числа проголосовавших — 51% против 43%, и от численности населения — 2,02% против 0,37%.

Пенза выигрывает имя Михаила Лермонтова у Минеральных вод — 72% против 65% соответственно от числа проголосовавших и 3,64% против 1,89% от численности населения. Сургут и Нижневартовск соревнуются за имя Фармана Салманова, пока Сургут впереди по обоим показателям — 60% против 44% от числа проголосовавших и 1,47% против 0,49% от численности населения.