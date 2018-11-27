Москва, 27 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В России необходимо продолжать информационную работу среди населения о профилактике и лечении ВИЧ/СПИД. Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Евгений Сильянов, сообщили в министерстве.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

По его словам, в мае 2018 года был проведен интернет-опрос среди молодёжи. В ходе опроса выяснилось, что только 55% молодых людей хорошо знают о профилактике ВИЧ/СПИД. Это говорит о том, что информационную работу надо продолжать.

В 2018 году Минпросвещения РФ решило к традиционным мероприятиям в образовательных учреждениях добавить работу с родителями. Разработан примерный сценарий родительского собрания, посвящённый профилактике ВИЧ.

«Документ направлен во все регионы России с просьбой более активно взаимодействовать со специалистами региональных центров профилактики СПИДа, — пояснил Сильянов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВИЧ — одна из наиболее серьёзных угроз в области сохранения общественного здоровья. В группе повышенного риска в основном находится молодёжь. Однако, по данным Минздрава РФ, за последние 10 лет (с 2008 года) почти в два раза число новых случаев среди граждан 50−60 лет.

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