Токио, 27 ноября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено купить у Соединенных Штатов еще 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, созданных по технологии «стелс». Таким образом, Токио собирается приобрести всего 142 боевые машины указанного типа, пишет 27 ноября Nikkei Asian Review.

F-35А ВВС США

Японские власти планируют одобрить закупку самолетов в декабре, после принятия новой концепции национальной обороны. Возможная цена контракта составит $8,8 млрд, отметили в издании.

Также сообщается, что столь значительное увеличение количества приобретаемых истребителей-бомбардировщиков связано с требованиями президента США Дональда Трампа увеличить объемы приобретаемой Токио американской техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон намерен до конца 2018 года передать Токио десять истребителей F-35, а в 2019 году Японии будут переданы еще шесть боевых самолетов указанного типа.

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