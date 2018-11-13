Пенс: Япония до 2020 года получит 16 истребителей F-35

Токио, , 08:24 — REGNUM Вашингтон намерен до конца 2018 года передать Токио десять истребителей F-35, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Отмечается, что прибывший накануне в Токио Пенс на пресс-конференции после переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы в 2019 году передать Японии еще шесть боевых самолетов указанного типа. Пенс отметил, что таким образом США ускорят передачу военных технологий своему основному союзнику в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что министерство обороны Японии приняло решение начать разработку отечественного истребителя нового поколения — для замены в ВВС самообороны Японии истребителей Mitshubishi F-2, срок эксплуатации которых истекает в 2030-х годах.

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