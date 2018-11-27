Москва, 27 ноября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В России клиенты ряда банков начали жаловаться на проблемы с переводами средств с банковских карт в размере одной тысячи рублей. Банки стали требовать обоснований экономического смысла операций на такие небольшие суммы. В частности, речь идёт о клиентах Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» реж Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Гоблин банкир

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Основная цель, которую преследуют финансовые организации, — остановить мошенничество или уход от налогов со стороны граждан, пишут «Известия». При этом если человек не сможет объяснить источник денег, а также куда он их собирается потратить, карту или счёт могут заблокировать.

С подобным требованием от кредитной организации столкнулась жительница Москвы. В Бинбанке у неё запросили письменно обоснование перевода на одну тысячу рублей, в противном случае пригрозили аннулировать её банковскую карту. Всего на сбор документов дали три дня. С аналогичной ситуацией, по данным издания, столкнулся клиент Сбербанка и Тинькофф-банка.

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При этом в Центробанке пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе Тинькофф-банка, в организации с массовыми блокировками по переводам клиентов не сталкивались.

«Банк […] оказывает повышенное внимание безопасности платежей, и в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода», — пояснили в кредитной организации.

В банке отметили, что при таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. При этом сразу же после того, как банк удостоверится в безопасности перевода, он немедленно производится.

Как сообщало ИА REGNUM, банки в России наделили правом приостанавливать перевод денежных средств при выявлении признаков совершения такой операции без согласия плательщика. Новые механизмы противодействия хищению денег с банковских карт прописаны в федеральном законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 27 июня 2018 года.

В силу закон вступил в сентябре 2018 года. Теперь при любых признаках несанкционированного перевода средств финансовые организации будут обязаны сообщать об этом клиентам, а также запросить их согласие на дальнейшее осуществление операции. В противном случае финансовая организация может заблокировать операцию или приостанавливать действие карты на срок до двух дней.