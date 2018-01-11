Банки смогут блокировать карты без согласия владельца

Москва, , 15:59 — REGNUM Правительственный законопроект, который разрешает банкам блокировать операции по банковским картам на двое суток, профильный комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Банкам разрешат блокировать банковские карты, денежные переводы, а также мобильные приложения, если банк увидел угрозу несанкционированного доступа к ним. Такое же правило коснется электронных кошельков и интернет-банкинга.

Если банк заподозрит, что средства были списаны со счета без ведома клиента, то он блокирует операцию и незамедлительно запрашивает у владельца счета подтверждение операции. Клиенту-физлицу из банка будут звонить, а юрлицам отправлять письма по электронной почте.

При этом законопроект не устанавливает четких критериев и признаков, по которым кредитные организации смогут определять, что картой завладели злоумышленники. Предполагается, что основные признаки будет устанавливать Центробанк РФ, а у банков будет возможность по согласованию с ЦБ дополнить список дополнительными критериями.

«Учитывая то, что перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика не является универсальным, законопроектом предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности устанавливать дополнительные признаки совершения перевода денежных средств без согласия плательщика», — отмечали авторы законопроекта.

Такое предложение вызвало вопросы у членов профильного комитета Госдумы — депутаты предложили доработать инициативу в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

«Нуждается в дополнительном обосновании и проработке вопрос о целесообразности предоставления операторам по переводу денежных средств (банкам) права самостоятельно устанавливать дополнительные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента наряду с обязательными признаками, установленными ЦБ», — отмечается в заключении профильного комитета.

Такую позицию в целом поддержал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, пообещав участвовать в корректировке документа ко второму чтению. Однако, по его словам, речь о том, чтобы запретить банкам устанавливать дополнительные критерии, сегодня не идет, и такая норма в том или ином виде сохранится в законопроекте.

По данным Центробанка, в 2016 году с российскими банковскими картами было совершенно более 300 тыс. несанкционированных операций, в результате которых граждане потеряли более 1 млрд рублей. При этом юрлица за тот же период потеряли еще больше — порядка 1,89 млрд рублей. В ЦБ предполагают, что количество атак на банковские счета граждан будет увеличиваться. Между тем правительство уверено, что принятие законопроекта позволит обезопасить как физические, так и юридические лица от несанкционированных операций.

Инициатива правительства будет рассмотрена в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 17 января.