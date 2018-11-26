Москва, 26 ноября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Сильное давление на нефть происходит от роста предложения и замедления роста спроса, который, как ожидается, приведет к увеличению запаса нефти к следующему году. 2019 год станет нестабильным для нефтяного рынка, поскольку вопросы, связанные с перспективой замедления мировой экономики, и избыток предложения, как ожидается, увеличатся, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На нефтяном рынке ситуация сложилась таким образом, что даже ожидаемое сокращение предложения, проведенное Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) после официального заседания 6 декабря, может оказаться недостаточным для противодействия объективным факторам. Сбалансировать цены на нефть могут более жесткие меры по сокращению добычи и поставок нефти на рынок. Как минимум до 2 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Нефтяные рынки также были отягощены сильным долларом США (DXY), который в этом году вырос против большинства других валют благодаря растущим процентным ставкам, которые вытащили деньги инвесторов из других валют, а также такие активы, как нефть, которые видны как более рискованно, чем доллар.

«При таком негативном сценарии в краткосрочной перспективе цены на нефть также оказываются под давлением и большая вероятность снижения до $57.50 за баррель для нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI $48.20 за баррель», — считает Гасанов.

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