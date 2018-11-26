Санкт-Петербург, 26 ноября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга закрывается с 26 ноября 2018 года. При этом навигация на реке Нева и реке Малая Нева продолжается до 30 ноября. В транспортной полиции Северной столицы подвели итоги уходящего водного сезона.

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

Как сообщили ИА REGNUM в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте, за время навигации 2018 года по фактам преступлений на акватории города возбуждено 18 уголовных дел. Восемь из них — по незаконной добыче водных биологических ресурсов, в четырех случаях были выявлены факты использования заведомо подложных документов, одно дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности на транспорте.

С начала года на реках и каналах Петербурга пресечено более 1000 административных правонарушений. Больше всего зафиксировано нарушений правил транспортной безопасности и правил, регламентирующих рыболовство. Также часто водными полицейскими фиксировалось распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«В состоянии опьянения при судовождении было выявлено и привлечено к ответственности восемь лиц. За грубые нарушения правил было задержано и помещено на спецстоянку 23 маломерных судна», — уточнили в транспортной полиции.

В период навигации сотрудниками полиции на воде были спасены четыре человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество пассажиров на экскурсиях по рекам и каналам Санкт-Петербурга в сезоне 2018 года увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами, способствовавшими росту, стали чемпионат мира по футболу и теплая погода на протяжении всего сезона.