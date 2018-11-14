В Петербурге вырос спрос на водные экскурсии: «мундиаль» и теплая погода

Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Количество пассажиров на экскурсиях по рекам и каналам Санкт-Петербурга в сезоне 2018 года увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в «Едином центре водного туризма», объединяющем три профильные компании. Основными причинами, способствовавшими росту, стали чемпионат мира по футболу и теплая погода на протяжении всего сезона.

Как подсчитали операторы рынка, на фоне общего роста речных экскурсий в сезоне 2018 года количество иностранных туристов на реках и каналах выросло еще больше — на 15%. В основном они приезжали в Петербург из Бразилии, Германии, Дании, Аргентины и Мексики. Напомним, что сборные команды некоторых из этих стран играли в Петербурге в ходе ЧМ-2018, сопровождаемые толпами болельщиков.

Участники рынка отмечают, что во время «мундиаля» число иностранных пассажиров на водных экскурсиях выросло на 60−70%, а затем дал о себе знать отложенный спрос на водные прогулки у тех туристов, кто как раз ждал окончания ЧМ, чтобы приехать в Петербург. Кроме того, успеху сезона способствовала устойчивая теплая погода, в том числе, в осенний период.

Наибольшим спросом у туристов на реках и каналах Петербурга пользовались ночной круиз-концерт (поездка под разводными мостами с музыкальным сопровождением), экскурсии на английском языке, а также экскурсия формата Hop-On Hop-Off с пятью остановками, с аудиогидами на шести языках. Кроме того, сохраняют популярность поездки на «Метеорах» в Петергоф.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на маршрут между Петербургом и Петергофом в тестовом режиме вышел катамаран «Грифон» вместимостью 136 пассажиров. Его эксплуатация продолжится и в 2019 году.

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