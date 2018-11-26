Москва, 26 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Новой Москве увеличивается спрос на новостройки. Это происходит потому, что население Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с каждым голом растет, а также развивается социальная и дорожно-транспортная инфраструктура, сообщили в Стройккомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Так, с 2012 года население Новой Москвы увеличилось на 55%. По словам руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, основном это новоселы, в том числе из «старой» Москвы.

По его словам, три четверти покупателей квартир ТиНАО предпочитают приобретать жилье комфорт-класса. Почти 80% покупают одно — или двухкомнатные квартиры, 12% — трехкомнатные.

«В 2018 году объем ввода жилья в Новой Москве уже превысил показатели прошлого года. Если в 2017 году за 11 месяцев было возведено порядка 700 тыс. кв. метров жилья, то с начала 2018 года построено уже 1 млн кв. метров», — привел цифры Жидкин.

Читайте также: Более 1 млн рабочих мест создадут в Новой Москве

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в 2012 году площадь столицы увеличилась почти в 2,5 раза, были образованы Троицкий и Новомосковский административные округа. Всего с момента присоединения новых территорий к Москве сдано в эксплуатацию более 11 млн кв. м. жилья.

Подробнее: В Мосгордуме рассказали об успехах в развитии Новой Москвы