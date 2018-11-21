Более 1 млн рабочих мест создадут в Новой Москве

Москва, , 09:11 — REGNUM В Новой Москве до конца 2018 года количество рабочих мест увеличится до 200 тыс. В будущем планируется создать более 1 млн рабочих мест. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщили в Стпойкомплексе.

По его словам, число рабочих мест в Новой Москве вырастет более чем в пять раз: с 200 тыс. в 2018 году до 1,1 млн в 2035 году.

«В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) нет ни одного проекта, который бы не предусматривал строительство жилья. Поэтому каждый год в Новой Москве становится больше на 10−12 тыс. рабочих мест», — пояснил Жидкин.

Кроме того, в Новой Москве в 2019 году обновят более 1 млн кв. метров дорог. Всего за шесть лет в ТиНАО построено 160 км дорог. Более 120 км дорог в настоящее время строится и 100 км проектируется.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве планируется построить 700 км дорог, 33 станции метро, проложить 140 км линий скоростного трамвая. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что массового жилищного строительства вблизи МКАД быть не должно.

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