Магадан, 26 ноября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В магаданской области за октябрь существенно выросли цены на продукты питания. Рост стоимости по некоторым позициям достиг 3−11%, причиной удорожания называется ситуация на продовольственном рынке РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

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Мониторинг цен на продукты питания провело министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия области. По данным ведомства, за октябрь розничные цены увеличились на хлебобулочные изделия (на 7%), говядину (на 5%), курицу (на 11%), сахар, рис, муку (на 5−6%), сливочное и подсолнечное масло, яйца, сметану (на 2%), творог и сыр (на 3−4%). Выросли в цене и сезонные продукты: помидоры — на 17%, огурцы — на 14%, морковь — на 5%.

«Рынок продовольственных товаров на территории области находится в зависимости от ситуации на продовольственном рынке России, так как большая часть продуктов питания на территорию области завозится из других регионов страны», — объяснили причину повышения цен в ведомстве. Исключение — стоимость хлеба, его удорожание вызвано ростом цен на зерно.

Вместе с тем, в минсельхозе подчеркнули, что зато проблем с ассортиментом продуктов в магазинах Колымы нет.

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Что касается уровня цен, то, по данным службы государственной статистики по Магаданской области на 11 ноября, ржаной хлеб в регионе теперь стоит 96,5 рублей, пшеничный — 88,3 рубля, литр молока — 93,3 — 123 рубля (в зависимости от жирности), килограмм сахара — почти 60 рублей, муки — 45,7 рублей, риса — 86 рублей, макарон — 129,7 рублей. За килограмм говядины колымчане отдают теперь 450 рублей, курицы — 212, творог стоит 510 рублей, сметана — 503, сыр — 573. Яблоки в Магаданской области продают по 221 рублю за кг, цена помидоров — 461 рубль, огурцов — 444 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае жители Колымы покупали помидоры по цене 550 рублей за килограмм, огурцы — за 450 рублей. Пучок салата стоил 150 рублей, 20 грамм сметаны — 200 рублей. В итоге килограмм сезонного салата обходился колымчанам в 620 рублей.

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Напомним, Колыма постоянно удивляет ценами на продукты питания. Так, бутылочка питьевого йогурта продаётся в Магадане за 188,9 рубля, цены на помидоры и огурцы в начале весны достигали 700 рублей за килограмм, а уже в мае в столице региона продавали морковь по 722 рубля.