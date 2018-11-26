Москва, 26 ноября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Россия потеряла большую часть спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Отведённый им положенный срок в пять лет аппараты не отработали. Как пишет газета «Коммерсантъ», гражданская орбитальная группировка России лишилась двух из трёх аппаратов, которые наблюдали за поверхностью Земли в интересах Роскосмоса, МЧС, Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства, а также для съёмки местности в Сирии.

Roscosmos.ru Спутник «Ресурс-П»

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Изготовленные Самарским ракетно-космическим центром аппараты были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014 и марте 2016 года. По информации источника издания, критические проблемы у двух последних появились сразу после запуска. В частности, у второго спутника наблюдались проблемы с вычислительной системой и поломки в системе терморегулирования. Он не отработал даже половины срока. Третий «Ресурс-П» отработал лишь пять месяцев из положенных пяти лет.

При этом первый «Ресурс-П», несмотря на проблемы с системами и закончившийся срок службы, до сих пор продолжает функционировать.

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Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Ресурс-П» № 3 был запущен 13 марта 2016 года и при выведении на орбиту у него не раскрылась одна из двух солнечных батарей. В том же месяце российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли передал с орбиты первые тестовые снимки, сделанные высокодетальной аппаратурой «Геотон-Сангур» в панхроматическом и мультиспектральном режиме, а также широкозахватной аппаратурой высокого разрешения. Два его предшественника были запущены на орбиту в июне 2013 года и декабре 2014 года.