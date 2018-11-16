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Названы сроки коммерческого запуска «Протона-М» с двумя спутниками

Наука

Запуск намечен на первую половину 2019 года

Названы сроки коммерческого запуска «Протона-М» с двумя спутниками
Иллюстрация: Mil.ru
Ракета-носитель «Протон-М»

Москва, 16 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  Коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с аппаратами MEV-1 и Eutelsat 5WB с космодрома «Байконур» запланирован на первую половину следующего года, сообщили 16 ноября в пресс-службе Центра имени М. В. Хруничева.

По словам замгендиректора по внешнеэкономической деятельности центра Андрея Панкратова, примерочные испытания переходной системы ракеты-носителя и космических аппаратов запланировано в середине декабря 2018 года.

«Планируется, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками Eutelsat 5WB и MEV-1 состоится в первой половине 2019 года», — приводит слова Хруничева пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания в ближайшее время прекратит использование ракет-носителей «Протон». По его словам, проект «Протон» в России будет закрыт после того, как в соответствии с уже подписанными контрактами будет произведено необходимое количество этих ракет-носителей.

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