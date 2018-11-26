Москва, 26 ноября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В Российской Федерации с 26 ноября по 8 декабря будет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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«Роспотребнадзором в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД с 26 ноября по 8 декабря организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении.

Жителям страны, которые обратятся по номерам горячих линий к специалистам-эпидемиологам, ответят на вопросы о ВИЧ-инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в 2017 году число людей, у которых был впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекции, составило 85 802 человека.

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