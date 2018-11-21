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Испытания новой вакцины от СПИД начнутся в Москве в 2019 году

Наука

Благодаря новому препарату пациентам с ВИЧ не придется проходить длительную лекарственную терапию, а это, в свою очередь, существенно снизит стоимость лечения

Испытания новой вакцины от СПИД начнутся в Москве в 2019 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Анализ крови на ВИЧ

Москва, 21 ноября 2018, 07:47 — REGNUM  Специалисты Московского городского центра профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) в 2019 году могут начать испытания новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил глава центра Алексей Мазус.

«Вакцина, испытания которой, по-видимому, начнутся в следующем году в Москве на базе нашего центра — одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин», — цитирует его слова агентство «Москва».

Мазус подчеркнул, что тестирование препарата продлится как минимум несколько лет. Также он отметил, что благодаря новой вакцине пациентам с ВИЧ не придется проходить длительную лекарственную терапию, а это, в свою очередь, существенно снизит стоимость лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает ухудшаться. Показатель заболеваемости в 2017 году составил 71,1 на 100 тыс. населения, тогда как в 2016 году было 69,6 на 100 тыс. населения.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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